CNJ arquiva pedido de investigação contra juízes ligados à Moraes

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) arquivou um pedido do partido Novo, que pedia a investigação de juízes auxiliares ligados ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no caso dos relatórioas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encomendados através do WhatsApp.

No pedido, a sigla solicita a instauração de um processo administrativo disciplinar e a aplicação de punições severas aos desembargadores Airton Vieira e Marco Antônio Martin Vargas, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), devido à atuação como juiz instrutor no gabinete de Moraes e de juiz auxiliar da presidência do TSE, respectivamente.

O pedido se baseia nas reportagens da Folha de S. Paulo que revelaram conversas de WhatsApp de auxiliares de Moraes que encomendam relatórios do TSE, que embasaram investigações e decisões do STF, de maneira informal pelo WhatsApp.

Segundo as reportagens, os relatórios eram enviados ao STF como se tivessem sido confeccionados de forma espontânea, sendo que, supostamente, Moraes é quem estaria por trás.

O corregedor do Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que arquivou o pedido de investigação, apontou que não existem indícios mínimos de infração às normas da magistratura nos trechos divulgados pela reportagem.

“Os fatos, tais como apresentados encontram-se destituídos de elementos mínimos aptos à verificação de eventual infração disciplinar por magistrado, situação que impossibilita a intervenção da Corregedoria Nacional de Justiça”, disse o corregedor.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também