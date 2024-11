CNJ realiza Encontro Nacional do Judiciário em Campo Grande

Vinícius Santos com informações do CNJ

Nos dias 2 e 3 de dezembro, Campo Grande sediará a 18ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário, evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Com o tema "Comunicação, Tecnologia e Sustentabilidade", o encontro reunirá magistrados e servidores de tribunais estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e militares para discutir questões voltadas à governança judiciária e ao aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Judiciário.

A abertura está marcada para 2 de dezembro, às 18h, e será conduzida pelo presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso. O primeiro dia incluirá ainda uma conferência magna com o historiador e escritor Leandro Karnal, além de uma apresentação cultural.

No segundo dia, a partir das 9h30, o evento trará um panorama dos Tribunais Superiores, seguido, às 10h30, pela cerimônia de entrega do Prêmio CNJ de Qualidade 2024. Esse prêmio visa reconhecer os esforços dos 91 tribunais brasileiros nos quesitos "Governança", "Produtividade", "Transparência" e "Dados e Tecnologia". Este ano, a categoria Excelência será conferida ao tribunal com melhor desempenho, enquanto as categorias “Diamante”, “Ouro” e “Prata” serão distribuídas conforme a nota de corte, sem depender exclusivamente da posição no Ranking da Transparência.

Durante a tarde do dia 3, serão realizadas reuniões setoriais segmentadas por ramo de Justiça para discutir e votar as Metas Nacionais do Poder Judiciário de 2025. Às 16h30, o ministro Luís Roberto Barroso liderará o painel "Tecnologia, Comunicação e Sustentabilidade: Caminhos para o Futuro do Poder Judiciário". O encerramento ocorrerá após a apresentação das Metas Nacionais para o próximo ano.

As inscrições para o evento estão abertas até o dia 19 de novembro. Inscreva-se aqui.

