Com ajuda de servidores, grupo desviava dinheiro de licitações em Terenos

Pelo menos uma pessoa foi presa nesta terça-feira (13) durante a 'Operação Velatus', deflagrada pelo Ministério Público com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial De Repressão ao Crime Organizado) e do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), ao apontar a existência de um grupo que desvia dinheiro de licitações com ajuda de servidores públicos da Prefeitura de Terenos.

Conforme a nota do MPMS, estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão em Terenos, 5 em Campo Grande, 1 em Santa Fé do Sul, em São Paulo. Além disso, houve o cumprimento do mandado de prisão também na capital sul-mato-grossense.

Ainda segundo divulgado pelo órgão, a investigação apurou que o grupo criminoso, que conta com a participação de servidores públicos municipais, utilizava-se de pessoas jurídicas e criava CNPJS sem qualquer tipo de experiência, estrutura e capacidade financeira.

Assim, eles conseguiam desviar dinheiro público reservado para a execução dos contratos celebrados, configurando a fraude em licitações.

Sobre a 'Velatus', a expressão remete à forma de atuação dos investigados, os quais agiram de forma insidiosa e velada para praticar crimes contra a administração pública.

