Confira o calendário de atendimento da Carreta da Justiça para 2025

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), divulgou nesta sexta-feira (18), a Portaria nº 2.968, que traz o calendário das jornadas da unidade itinerante do Poder Judiciário – Carreta da Justiça para o ano de 2025.

A Carreta da Justiça funciona com unidade estruturada para atender as comarcas de primeira entrância não efetivamente instaladas (municípios), distritos e povoados, assim como atuar em mutirões processuais, inclusive Tribunal do Júri.

A Carreta da Justiça tem jurisdição em todo o Estado e possui competência para apreciar e julgar todas as ações de natureza cível, criminal e juizados especiais distribuídas durante os itinerários.

Diversos serviços judiciais são oferecidos de forma gratuita à população pela Carreta da Justiça, como esclarecimentos jurídicos, acordos de pensão alimentícia, cobrança, guarda, divórcio, reconhecimento de união estável, reconhecimento de paternidade, entre outros.

Assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins, a portaria autoriza o deslocamento da Carreta da Justiça nos seguintes municípios:

- Alcinópolis, No Período De 20 E 21/1/2025;

- Figueirão, No Período De 23 E 24/1/2025;

- Paraíso Das Águas, No Período De 10 E 11/2/2025;

- Jaraguari, No Período De 13 E 14/2/2025;

- Caracol, No Período De 17 E 18/3/2025;

- Guia Lopes Da Laguna, No Período De 20 E 21/3/2025;

- Corguinho, No Período De 7 E 8/4/2025;

- Rochedo, No Período De 10 E 11/4/2025;

- Selvíria, No Período De 19 E 20/5/2025;

- Santa Rita Do Rio Pardo, No Período De 22 E 23/5/2025;

- Ladário, No Período De 9 E 10/6/2025;

- Bodoquena, No Período De 12 E 13/6/2025;

- Laguna Carapã, No Período De 30/6 E 1/7/2025;

- Douradina, No Período De 3 E 4/7/2025;

- Japorã, No Período De 18 E 19/8/2025;

- Juti, No Período De 21 E 22/8/2025;

- Paranhos, No Período De 8 E 9/9/2025;

- Tacuru, No Período De 11 E 12/9/2025;

- Novo Horizonte Do Sul, No Período De 6 E 7/10/2025;

- Taquarussu, No Período De 9 E 10/10/2025;

- Jateí, No Período De 10 E 11/11/2025;

- Vicentina, No Período De 13 E 14/11/2025;

- Aral Moreira, No Período De 1 E 2/12/2025;

- Antônio João, No Período De 4 E 5/12/2025.

