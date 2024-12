Consultas a concessionárias não são obrigatórias antes da citação por edital, diz STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, antes de citar um réu por edital, o juiz não precisa consultar cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços. A consulta é uma opção, não uma obrigação.

A decisão foi tomada pela Quarta Turma em um recurso de uma empresa que queria anular sua citação em uma ação monitória, alegando que a busca por seu endereço não foi feita de forma adequada. O STJ explicou que, de acordo com a lei, o juiz pode usar essas consultas como ferramenta, mas não é obrigado a fazê-las antes da citação por edital.

O ministro relator, Antonio Carlos Ferreira, destacou que a celeridade no processo é importante, e formalidades excessivas podem atrasar o andamento do caso. A decisão reforça que cada caso deve ser analisado individualmente.

Leia o acórdão no REsp 2.152.938.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também