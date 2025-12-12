Menu
Menu Busca sexta, 12 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Justiça

Corretor briga na Justiça por comissão em venda de fazenda de R$ 9 milhões em Cassilândia

Um dos alvos da ação está "desaparecido", por isso foi citado por edital do Poder Judiciário, devendo apresentar defesa sob pena de revelia

12 dezembro 2025 - 13h23Vinícius Santos
Imagem de dinheiroImagem de dinheiro   (Marcello Casal JrAgência Brasil)

Tramita na Justiça de Aparecida do Taboado um litígio envolvendo a venda de uma fazenda avaliada em R$ 9 milhões. Um corretor de imóveis entrou com ação contra Celso Henrique Alves de Lima e outros familiares, alegando ter direito ao recebimento de 3% de comissão sobre a venda de uma propriedade rural de 339 hectares, localizada em Cassilândia.

Segundo dados processuais, o corretor teria intermediado a negociação com um comprador, mas os proprietários teriam fechado o negócio diretamente, sem pagar a comissão verbalmente acordada, equivalente a 3% do valor da venda. O valor da causa atribuído pelo corretor é de R$ 270 mil.

O réu Celso Henrique Alves de Lima foi citado por edital, pois está em local incerto e tem prazo de 15 dias para apresentar defesa. Na ação, o corretor requer a condenação dos requeridos ao pagamento da comissão de corretagem na quantia de 3% sobre o valor da venda do imóvel rural, nos termos ajustados entre as partes.

A Justiça advertiu que, não sendo contestada a ação no prazo legal, os fatos alegados na inicial serão presumidos verdadeiros, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil (CPC).

Além disso, foi informado que, em caso de revelia, será nomeado curador especial. O edital também esclarece que a parte requerida deve comparecer acompanhada de advogado ou Defensor Público para participar da Audiência de Sessão de Conciliação, prevista no artigo 334 do CPC, marcada para o dia 04 de fevereiro de 2026, às 16h20.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

 

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Indígenas seguem acompanhando o julgamento que se arrasta durante o ano
Justiça
STF retoma julgamento do marco temporal na segunda-feira
Fachada UPA
Saúde
"Iminente colapso", diz Defensoria em alerta sobre a saúde pública de Campo Grande
Casal em 2023 durante a prisão -
Justiça
Casal que se dizia da Caixa é condenado por golpe que causou prejuízo de R$ 15 mi em MS
Em 2026, Justiça Estadual terá mais de 30 dias sem expediente; veja o calendário
Justiça
Em 2026, Justiça Estadual terá mais de 30 dias sem expediente; veja o calendário
Dinheiro /
Justiça
Prefeitura obtém liminar e livra servidores da "folha secreta" do imposto de renda
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Justiça
STF avalia transferir Bolsonaro para a Papudinha após queixas sobre cela da PF
Vítimas morreram dentro do imóvel
Justiça
Juiz manda a júri popular acusado de matar PM aposentado e o neto no bairro Moreninhas
Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP)
Política
Moraes derruba votação que livrou Zambelli e ordena perda imediata do mandato
Indígenas não aceitam o marco temporal
Justiça
STF deixa votação do marco temporal para ano que vem
Ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal.
Política
Ex-vereador volta a responder ação sobre esquema que resultou na cassação de Bernal

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira
Unidade Básica de Saúde em Campo Grande
Saúde
Conselho pede providências de atendimentos suspensos em 29 unidades na Capital
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 10/12/2025