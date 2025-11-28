Daniel Vorcado, dono do Banco Master, é solto e usará tornozeleira eletrônica

A Justiça Federal decidiu soltar Daniel Vorcado, dono do Banco Master, que estava preso durante a Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, no dia 17 de novembro.

Apesar da soltura, o TRF-1 determinou que seja colocado monitoramento eletrônico nele e outros quatro envolvidos numa fraude de crédito por instituições financeiras que integram o Financeiro Nacional.

A decisão, segundo a CNN, foi tomada pela desembargadora Solange Salgado. No documento, a magistrada explica que Vorcaro e os demais soltos não poderão ter contado com os demais investigados, não podem sair da cidade de onde mora e o passaporte ficará retido, além da suspensão das atividades de natureza financeira.

Os outro quatro nomes são: Augusto Ferreira Lima, ex-CEO e sócio; Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH, Operações e Tecnologia; Alberto Felix de Oliveira Neto, superintendente executivo de Tesouraria; e Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio.

A Operação Compliance Zero foi deflagrada no dia seguinte a prisão, com foco no combate a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional. São investigados os crimes de gestão fraudulenta, gestão temerária, organização criminosa, entre outros.

A PF cumpriu cinco mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 25 mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.

