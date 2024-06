Estado deve pagar R$ 108 mil à família de PM morto por covid-19 em MS

O Estado de Mato Grosso do Sul e a Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev-MS) foram condenados a pagar uma indenização de R$ 108.897,00 à família do policial militar Renato Alexandre Zanoni. A decisão judicial se refere ao falecimento do policial em decorrência de Covid-19, ocorrido em 09 de dezembro de 2020, enquanto ele estava em serviço ativo.

Segundo documentos apresentados no processo, Zanoni contraiu o coronavírus enquanto servia na 5ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) durante um surto de casos na unidade. As evidências indicam que a doença foi adquirida em decorrência das atividades desempenhadas como policial militar, caracterizando um acidente de trabalho, diz a Justiça.

A decisão foi proferida pelo juiz Marcelo Andrade Campos Silva, da 1ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos. Na sentença, o juiz destacou que a requerente (esposa do policial falecido) cumpriu todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 8º da Lei n. 2.590/2002, justificando, assim, a indenização solicitada.

Além do valor fixado, a indenização deverá ser atualizada pela taxa SELIC a partir da data do óbito. Cabe recurso da decisão.

