Ex-prefeito de Rio Verde terá que devolver R$ 37 mil por problemas na conta de campanha

O ex-prefeito de Rio Verde de Mato Grosso (MS), Mário Alberto Krüger, foi condenado pela Justiça Eleitoral por irregularidades nas contas de sua candidatura a suplente de Deputado Estadual pelo PDT nas eleições de 2022. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) determinou que Krüger devolva R$ 37.140,92 ao Tesouro Nacional.

A condenação inclui três principais irregularidades. Primeiramente, Krüger recebeu uma doação de R$ 80.000,00 destinada ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o que é proibido pela legislação eleitoral. Ele devolveu R$ 70.000,00 ao doador, mas deve recolher a diferença de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional.

Em segundo lugar, foram encontrados gastos de R$ 4.780,25 com combustível realizados antes do registro oficial da candidatura e da abertura da conta bancária da campanha. Esses valores também devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional. Além disso, a Justiça Eleitoral identificou a omissão de gastos eleitorais no valor de R$ 5.218,05, que igualmente precisam ser recolhidos ao Tesouro Nacional.

Com base no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, o TRE-MS desaprovou as contas eleitorais de Mário Alberto Krüger. A decisão, unânime, estabelece que o ex-prefeito deve efetuar o pagamento no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado da decisão. Caso não cumpra, as informações serão enviadas à Advocacia-Geral da União para a cobrança dos valores.

