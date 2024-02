Ex-secretário de saúde de Dourados é condenado pelo TCE-MS

O ex-secretário de Saúde de Dourados, Renato Oliveira Garcez Vidigal, enfrenta condenação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) devido a falhas na prestação de contas durante sua gestão em 2018.

O TCE-MS identificou diversas irregularidades, entre elas:

1. Envio fora do prazo dos balancetes mensais;

2. Problemas de transparência nas informações;

3. Discrepância entre o saldo para o exercício seguinte e a conciliação bancária;

4. Falta de integração das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;

5. Ausência de ata e parecer do Conselho Municipal de Saúde.

Como resultado, o TCE-MS decidiu impor uma multa de 50 UFERMS ao ex-secretário, em decisão unânime na corte de contas do estado.

Além da penalidade, o Tribunal recomendou ao responsável, ou a quem o tenha sucedido, a realização de concurso público para o cargo de controlador interno.

Para acessar a decisão condenatória na íntegra, clique aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também