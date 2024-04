MP Eleitoral defende que candidatos e eleitores possam se declarar como intersexo

O Ministério Público Eleitoral defendeu que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) amplie suas opções de declaração de gênero e orientação sexual de eleitores e candidatos, além de alterar o campo "gênero" para "sexo" e que inclua a opção "intersexo" como uma resposta.

A manifestação ocorre no âmbito de uma consulta feita por parlamentares ao Tribunal Superior Eleitoral sobre a licitude da coleta de dados sobre gênero e orientação sexual, e a possibilidade de eleitores e candidatos optarem por omitir tais informações.

O vice-procurador-geral eleitoral, Alexandre Espinosa, responsável por atuar pelo Ministério Público perante o TSE, afirmou que a coleta desses dados é necessária para compreender a realidade da população LGBTQIA+.

Para o MP Eleitoral, é importante evitar confusão entre os conceitos de sexo e gênero, além de constrangimentos a pessoas que possuam "gênero" e "identidade de gênero" diversos entre si, já que os sistemas da Justiça Eleitoral possuem outro espaço para coleta da informação sobre autoidentificação.

A decisão cabeça ao TSE, que caso opte por adotar essa mudança, já poderia implementá-la ainda nas eleições deste ano.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também