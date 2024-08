Frota diz que ex-assessor de Moraes foi responsável por vazamento de mensagens

O ex-deputado Alexandre Frota, citado em uma das mensagens vazadas entre dois assessores do ministro Alexandre de Moraes, apontou que a divulgação das conversas partiu de um ex-servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desligado do cargo em 2023.

Segundo Frota, o responsável pelo vazamento seria o perito em crimes cibernéticos Eduardo Tagliaferro, demitido do TSE devido a uma denúncia de violência doméstica, em maio do ano passado.

“Para mim, está claro que foi o Tagliaferro que vazou as mensagens”, disse o ex-deputado.

A Polícia Federal abriu uma investigação para identificar o autor dos vazamentos, e já intimou o perito e sua esposa para prestarem depoimento na Superintendência da PF em São Paulo.

