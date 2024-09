Gerson Claro recebe a comenda do Mérito Judiciário do TJMS

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, recebeu na noite desta sexta-feira (27), durante ato solene, a comenda do Mérito Judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Para Gerson, o prêmio demonstra que os esforços da Alems têm tido efeitos no Estado, e que o mérito reconhece o trabalho realizado não só por ele, mas como por todos os deputados que integram a Alems.

“Esta homenagem compartilho com todos os colegas deputados. É uma demonstração de que estamos cumprindo o papel que a nós foi conferido pelo povo. Como presidente da Mesa Diretora, temos pautado nosso trabalho no fortalecimento do papel institucional do parlamento, que é o de auscultar as demandas das sociedades e trabalhar para construção de soluções consensuais. Tudo isto, sem perder a perspectiva do respeito à autonomia e as prerrogativas dos poderes, com foco numa ação harmônica na busca da construção do bem comum, da entrega de resultados em favor da sociedade”, disse o deputado.

Gerson ainda lembrou que a relação “harmônica e cordial com o Judiciário” nos últimos dois anos rendeu “frutos em favor da sociedade”, como a revisão das taxas e emolumentos cartorários, uma “questão que de arrastava há uma década”. “A partir de um amplo debate com todos os setores interessados, conseguimos encontrarmos um caminho consistente para atender ao clamor dos atores sociais pela redução das taxas, sem comprometer a saúde financeira dos cartórios e do próprio Judiciário, com a preservação da sua capacidade de investimento, que é uma ferramenta fundamental para garantir acesso à Justiça à toda sociedade”, afirmou.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Sérgio Martins Sobrinho, reforçou a importância desse reconhecimento. “Hoje, celebramos não apenas a trajetória de profissionais que se destacam em sua atuação, mas também reafirmamos o compromisso com a justiça e a cidadania que norteia o nosso trabalho”, comentou.

