Hacker brasileiro é denunciado nos EUA por tentar extorquir R$ 18 milhões de empresa

Um hacker brasileiro, identificado como Junior Barros de Oliveira, residente de Curitiba, capital do Paraná, foi denunciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por exigir o pagamento de R$ 18 milhões em bitcoin após invadir os sistemas de uma empresa norte-americana.

Nos documentos judiciais apresentados ao Tribunal Federal de Newark, é dito que Junior conseguiu acesso não autorizado aos computadores de uma subsidiária da empresa em março de 2020, e teve acesso às informações confidenciais de aproximadamente 300 mil clientes, comprometendo a segurança dos dados armazenados pela companhia estadunidense.

Em setembro do mesmo ano, o brasileiro deu início a uma série de contatos com altos executivos da empresa, incluindo o CEO, em uma tentativa de extorquir o valor milionário, chegando até mesmo a pedir o valor de US$ 3 milhões em criptomoedas para que as informações obtidas não fossem divulgadas publicamente.

O hacker chegou até a citar a queda nos valores da empresa caso os dados se tornassem públicos, em uma tentativa de intimidar os executivos para que houvesse o pagamento dos valores.

“Isso pode ser muito ruim para suas ações da empresa. Estudos descobriram que os preços das ações podem cair 7,5% depois que algo assim acontece”, explicou, chegando até mesmo a fazer um cálculo sobre perdas, estimando um prejuízo de aproximadamente US$ 2 bilhões para uma empresa que fosse avaliada em US$ 26 bilhões no mercado financeiro.

Junior Barros de Oliveira responde um total de oito acusações, quatro pelos crimes de extorsão e outras quatro por realizar “comunicações ameaçadoras”.

