Homem é procurado pela Justiça por tentativa de homicídio contra policial

A Justiça de Campo Grande está em busca de Givanildo Franco de Souza, de 39 anos, para que ele responda a um processo por homicídio tentado, movido pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O réu tem um mandado de prisão em aberto.

Conforme a denúncia apresentada pelo MPMS, o fato ocorreu no dia 1º de julho de 2017, por volta das 22h25, na Rua Brigadeiro Tobias, na Vila Taquarussu, em Campo Grande. Givanildo Franco de Souza teria disparado contra um investigador de polícia durante uma abordagem, após ser flagrado dirigindo de forma irregular. A vítima, no entanto, não foi atingida pelos disparos, e o investigador reagiu, havendo uma troca de tiros entre os dois.

O crime, classificado como homicídio tentado, ocorreu enquanto a vítima estava no exercício da função policial. O acusado, que não foi encontrado pela Justiça até o momento, foi citado por edital e tem um prazo de 10 dias para apresentar sua defesa preliminar. Caso não tenha advogado, ele deve manifestar seu interesse na nomeação da Defensoria Pública.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também