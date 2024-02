Homem que matou amigo de infância a tiros vai a júri popular em Campo Grande

A Justiça determinou que Magno Lopes dos Santos, 28 anos, enfrentará julgamento popular por ter atirado e matado seu amigo de infância, Rafael Freitas Silva, 29 anos, na tarde de 21 de novembro de 2022, no Jardim Leblon, em Campo Grande.

A decisão de encaminhar o réu para julgamento foi tomada pelo juiz Carlos Alberto Garcete da 1ª Vara do Tribunal do Júri. A defesa de Magno buscava a absolvição sumária, alegando legítima defesa. No entanto, o juiz optou por levar o caso a júri popular.

"Ao acusado Magno é imputada na denúncia a conduta de ter efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Rafael, causando-lhe ferimentos fatais. Com base no conteúdo dos autos, verifico que há indícios suficientes de autoria em relação a Magno", destacou o magistrado ao pronunciar o réu.

Magno tem o direito de recorrer da decisão, e a data do julgamento ainda não foi definida.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo

Deixe seu Comentário

Leia Também