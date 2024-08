Day McCarthy é condenada à prisão por racismo contra filha de Bruno Gagliasso

A socialite Day McCarthy foi condenada a oito anos e nove meses de detenção em regime fechado, maior pena já aplicada pela Justiça brasileira contra alguém que cometeu injúria racial, por comentários racistas contra Titi, filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, o advogado da socialite, que não mora no Brasil, foi quem divulgou a informação da condenação. Ainda cabe recurso da defesa de Day.

Caso não haja mudança na pena, a socialite pode ser extraditada ao emitirem o mandado de prisão.

Em maio deste ano, após audiência de custódia do caso, onde McCarthy foi condenada a pagar R$ 180 mil de indenizações por danos morais, ela afirmou, em suas redes sociais, que não tem medo da Justiça.

“Primeiro que eu não vou aceitar desaforo de filha da puta nenhum, nem de magistrado. Por mim, que se foda! Pode mandar a Interpol atrás de mim por calúnia e difamação, mas eu não fiz nada!”, afirmou.

