JD1TV - Assista à chegada da mãe e padrasto de Sophia ao tribunal

Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, acusados pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, de apenas 2 anos, já estão no banco dos réus. O crime, que aconteceu em janeiro de 2023, ganhou grande repercussão nacional.

Stephanie responde por homicídio qualificado e homicídio doloso por omissão, enquanto Christian é acusado de homicídio qualificado com agravantes de crueldade e motivo fútil, além de estupro.

O julgamento começou nesta quarta-feira (4) e deve se estender até quinta-feira (5), quando a sentença final será proferida. O juiz Aluízio Pereira dos Santos preside a sessão.

Confira o vídeo dos réus entrando no plenário:

