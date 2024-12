"Que a Justiça seja justa com a Sophia", diz pai ao chegar para julgamento

Começa nesta quarta-feira (4), em Campo Grande, o julgamento de Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, acusados pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, de apenas 2 anos. O crime, ocorrido em janeiro de 2023, ganhou repercussão nacional pela gravidade das acusações.

Stephanie, mãe da vítima, responde por homicídio qualificado e homicídio doloso por omissão. Já Christian, padrasto da criança, é acusado de homicídio qualificado com agravantes de crueldade e motivo fútil, além de estupro.

O pai da vítima, Jean Carlos Ocampo, está presente no fórum e falou sobre suas expectativas em relação ao julgamento. “É o que a gente mais espera, é que a Justiça seja feita, que a Justiça seja justa com a Sophia. Curar a dor nunca vai passar porque a saudade dela é todos os dias”, declarou à imprensa.

Emocionado, Jean Carlos destacou a dificuldade de estar presente durante as audiências. “Não está fácil ficar aqui, não está fácil vir aqui. Eu sei que vou ouvir muita coisa que vai me machucar, mas eu estou aqui por ela, eu estou aqui pela Sophia”, disse.

Jean também relembrou os esforços que fez antes da tragédia para tentar obter a guarda da filha. “A Justiça não deu. Eles não olharam pra Sophia”, afirmou, reforçando sua determinação em acompanhar o julgamento até o final, previsto para se estender até quinta-feira (5), quando deverá ser proferida a sentença.

