Júri do Caso Sophia começa na quarta com mãe e padrasto no banco dos réus

O julgamento de Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, acusados pela morte de Sophia de Jesus Ocampo, de 2 anos, começa nesta quarta-feira (04), em Campo Grande. O crime, ocorrido em janeiro de 2023, gerou grande repercussão nacional.

Stephanie, mãe da vítima, é acusada de homicídio qualificado e homicídio doloso por omissão. Christian, padrasto da criança, enfrenta acusações de homicídio qualificado com agravantes de crueldade e motivo fútil, além de estupro.

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, comandará os trabalhos. O julgamento será aberto ao público e à cobertura jornalística. O processo contém documentos sensíveis, como laudos de agressões no corpo da criança, fotos de Christian, prints de conversas e áudios trocados entre os réus.

Embora o processo tenha sido tramitado em boa parte em público, foi decretado sigilo próximo ao julgamento, permitindo apenas o acesso das partes envolvidas, como advogados de defesa, assistentes de acusação e promotores.

Os réus serão julgados pelo Tribunal do Júri, composto por sete jurados, que decidirão pela condenação ou absolvição. O julgamento deve durar dois dias, com possibilidade de prorrogação, em casos excepcionais. Stephanie tentou ser julgada separadamente, mas o pedido foi negado.

O JD1 Notícias acompanhará o desenrolar do julgamento diretamente do plenário do Tribunal do Júri, no Fórum da Capital.

