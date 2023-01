Criança de 2 anos morre em UPA da Capital com suspeita de estupro

Uma menina, de 2 anos, morreu nas primeiras horas da noite de quinta-feira (26) sob a suspeita de ter sido violentada sexualmente em Campo Grande.

Ela chegou a ser encaminhada para uma unidade de saúde do bairro Coronel Antonino, mas não resistiu aos problemas desencadeados pelo possível estupro.

O suspeito já teria sido identificado e equipes da polícia fazem buscas na tentativa de capturá-lo.

A menina passou mal pela manhã, mas só foi encaminhada para a unidade de saúde no período da noite. Não há mais detalhes sobre o caso até o momento.

O JD1 Notícias busca mais informações a respeito sobre o caso.

