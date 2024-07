Padrasto desiste de recurso e quer julgamento conjunto com mãe de Sophia

Christian Campoçano Leitheim, padrasto de Sophia de Jesus Ocampo, de apenas 2 anos, que foi morta, desistiu do recurso que tramitava no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Com isso, ele será julgado pelo Tribunal do Júri. A mãe de Sophia, Stephanie de Jesus da Silva, também ré no caso, abriu mão de recurso semelhante e solicitou ser julgada separadamente.

A defesa de Stephanie pediu o desmembramento da ação, ou seja, que ela fosse julgada separadamente do padrasto. No entanto, a defesa de Christian Campoçano Leitheim manifestou-se contra esse pedido, defendendo que ambos fossem julgados juntos pelo Conselho de Sentença.

“Requer-se que sejam os autos devolvidos à instância de origem para que seja dada continuidade aos atos processuais e, aquele juízo possa, ainda, pautar sessão plenária, de ambos os acusados, submetendo-os ao Tribunal Popular em data e hora a serem definidos”, manifestou a defesa de Christian Campoçano Leitheim.

Recursos - Os recursos apresentados pelas defesas buscavam a absolvição sumária dos réus. A defesa de Christian Campoçano Leitheim solicitou a impronúncia e a exclusão de qualificadoras. Já a defesa de Stephanie de Jesus da Silva alegou a quebra de cadeia de custódia e pediu a desconsideração de provas colhidas.

A Justiça ainda vai analisar os pedidos das defesas e determinar como proceder com o julgamento dos acusados. Ambos os réus enfrentarão o Tribunal do Júri, onde um Conselho de Sentença decidirá sobre suas responsabilidades no caso da morte de Sophia de Jesus Ocampo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também