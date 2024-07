Caso Sophia: Defesa da mãe quer julgamento separado de padrasto

A defesa de Stephanie de Jesus da Silva, mãe da pequena Sophia de Jesus Ocampos, de 2 anos, que morreu em janeiro do ano passado em Campo Grande, pediu a separação do julgamento que está ocorrendo com Christian Campoçano Leitheim.

A advogada Camila Rezende explicou ao JD1 Notícias que pediu a desistência do recurso pela intempestividade para desmembrar o júri e ela ser julgada longe do padrasto da criança.

"O recurso intempestivo não quer dizer que perdemos o prazo dentro do processo, existem diversas formas de defesa", afirma a advogada, que está com defendendo Stephanie desde o início do processo.

Com a desistência do recurso, o julgamento de Stephanie de Jesus da Silva deve ser marcado.

No entanto, Christian e também réu no caso, recorreu da decisão, o que pode fazer com que Stephanie seja julgada separadamente de Leitheim, uma vez que o recurso dele ainda será analisado pelo TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

