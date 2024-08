Juiz de Mato Grosso do sul vai atuar no CNJ

O juiz Fernando Chemin Cury, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, foi designado para atuar como auxiliar na Corregedoria Nacional de Justiça. A decisão foi tomada pelo corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, e a nomeação foi publicada no Diário de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) desta terça-feira, 7.

Fernando Chemin Cury exercerá suas funções no CNJ a partir de 3 de setembro de 2024, se estendendo até 31 de agosto de 2026. Sua atuação será focada na assistência à Corregedoria Nacional de Justiça.

A Corregedoria Nacional de Justiça, segundo o CNJ, é responsável por orientar, coordenar e executar políticas públicas que visam melhorar a atividade correicional. Isso inclui o bom desempenho dos tribunais, juízos e serviços extrajudiciais em todo o país.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também