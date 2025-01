Juiz manda citar Jamilson após ação de Jamilzinho cobrando prestação de contas

O juiz Fábio Henrique Calazans Ramos, da Décima Terceira Vara Cível de Competência Residual de Campo Grande, determinou a citação de Jamilson Lopes Name, deputado estadual pelo PSDB, em um processo movido por seu irmão, Jamil Name Filho, o "Jamilzinho".

Jamilzinho, que se encontra preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte, entrou com a ação judicial solicitando que Jamilson preste contas sobre a administração do patrimônio familiar. A gestão dos bens, empresas e interesses da família foi assumida por Jamilson após a prisão de Jamilzinho.

O despacho judicial determinou que o deputado estadual seja notificado para apresentar as contas ou responder à ação no prazo de 15 dias, conforme o artigo 550 do Código de Processo Civil. Caso Jamilson não se manifeste, o processo seguirá conforme o artigo 355 do mesmo código. A parte demandante também poderá se manifestar, caso o réu apresente as contas, no prazo de 15 dias.

