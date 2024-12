Juiz manda para presídio suspeitos de roubar carro de motorista de app no Nova Lima

Dois suspeitos que foram presos após roubarem o carro de um motorista de aplicativo no bairro Nova Lima, em Campo Grande, vão ficar presos preventivamente. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira (24). Os dois jovens, de 19 e 21 anos, foram capturados durante uma ação da Polícia Militar. Eles estavam circulando com o carro roubado pela cidade e, ao perceberem a presença da polícia, tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos.

Os suspeitos foram identificados como Thiago Rocha Fernandes, de 21 anos, e Marcos Vinícius Areco Da Silva, de 19 anos. Durante audiência de custódia, realizada ainda nesta terça-feira, o juiz Bruce Henrique dos Santos Bueno Silva decretou a prisão preventiva dos dois, determinando que sejam encaminhados para o presídio. O juiz justificou a decisão com base nas circunstâncias do crime, na gravidade do ato e na repercussão social, ressaltando o perigo que a liberdade deles representaria para a sociedade.

No momento do assalto, os dois suspeitos utilizaram uma faca para render o motorista e o colocaram no porta-malas do veículo. A vítima conseguiu escapar quando o carro parou, conseguindo abrir o compartimento e fugindo para pedir ajuda.

O Fiat Uno roubado foi localizado e recuperado pela polícia, sendo encaminhado à Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), de onde será devolvido ao proprietário. Os dois suspeitos devem ser transferidos da delegacia para uma unidade prisional, onde cumprirão a prisão preventiva.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também