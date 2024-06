Juiz mantém mandado de prisão de "Maquito" por homicídio no Nova Lima

O juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri em Campo Grande, tomou uma decisão 'dura' ao negar o pedido de revogação da prisão de Maxsuel Bruno da Silva, o "Maquito". Maxsuel é acusado do brutal homicídio de Leonardo Gomes Lescano, ocorrido em 11 de junho de 2020, no Bairro Nova Lima.

O corpo de Leonardo foi encontrado em uma situação deplorável, dentro de uma fossa séptica em uma residência na Rua Martin Afonso de Souza, já em estado avançado de decomposição, no dia 14 de junho de 2020. Seu cúmplice no crime, Iago Romão de Almeida, apelidado de "Neguinho" ou "Chipa", está preso.

A defesa de Maxsuel alegou que seu mandado de prisão deveria ser revogado, mencionando a necessidade de cuidar dos filhos devido aos problemas de saúde da esposa e invocando a presunção de inocência. No entanto, o juiz manteve a validade do mandado de prisão, destacando que Maxsuel nunca foi preso pelo crime e nem mesmo se apresentou à Justiça, exceto agora para solicitar a revogação da prisão. Atualmente, Maxsuel permanece foragido.

As informações sobre seu paradeiro podem ser repassadas à Polícia Militar, Civil ou outras forças de segurança. Enquanto isso, seu cúmplice, Iago Romão de Almeida, permanece em presídio.

