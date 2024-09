Juiz mantém prisão de suspeito de corrupção em Terenos

O juiz Valter Tadeu Carvalho decidiu manter a prisão preventiva de Isaac Cardoso Bisneto, um dos alvos da Operação Velatus. A operação, deflagrada em 13 de agosto de 2024, investiga corrupção na Prefeitura Municipal de Terenos.

Isaac Cardoso Bisneto foi preso em 13 de agosto de 2024, acusado de crime previsto no artigo 337-E do Código Penal. Após sua prisão, Bisneto solicitou a revogação do mandado de prisão preventiva. No entanto, o pedido foi negado pelo juiz, que argumentou que os fundamentos para a prisão ainda são válidos. O magistrado destacou que, apesar de Bisneto ter sido exonerado do cargo público, ele ainda exerce influência na Secretaria de Obras e poderia prejudicar a investigação.

A decisão de manter a prisão foi baseada em dois pontos principais: a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. O juiz mencionou que, mesmo residindo em Campo Grande, Bisneto continuou a frequentar a Prefeitura de Terenos e manter contato com outros investigados, o que representa um risco.

A Operação Velatus, conduzida pelo Ministério Público Estadual e pelo Grupo Especial de Combate à Corrupção, revelou um esquema de corrupção envolvendo servidores públicos e manipulação de licitações. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Terenos, Campo Grande e Santa Fé do Sul, São Paulo, além do mandado de prisão preventiva em Campo Grande.

