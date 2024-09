Justiça Eleitoral já recebeu 68 mil denúncias de propaganda irregular neste ano

A Justiça Eleitoral já recebeu neste ano, até o momento, cerca de 68 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular de candidatos aos cargos de prefeito e vereador em todo o país. Em comparação, as eleições de 2020 acumularam 105 mil denúncias nos dois turnos.

As denúncias foram feitas por meio do aplicativo Pardal, desenvolvido pela Justiça Eleitoral e disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos para Android e iOS, com o desvio mais relatado sendo a fixação ilegal de cartazes e faixas (11,8 mil), seguido por uso de bem público para promoção de candidato (10,9 mil) e propaganda irregular na internet (8,4 mil).

O estado de São Paulo lidera o número de denúncias, com cerca de 13.094, seguido de Minas Gerais, com 10.128, Rio Grande do Sul, com 6.842, e Paraná, que teve 5.427.

