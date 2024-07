Justiça extingue ação que pedia ressarcimento de Ibaneis e Torres por ataques do 8/1

A 18ª Vara Cível de Brasília extinguiu a ação civil pública em que a Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos pedia condenação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), e do ex-secretário de Segurança Pública do DF, Anderson Torres, ao ressarcimento de danos materiais e morais dos atos de 8 de janeiro de 2023.

Na decisão, publicada na última quinta-feira (4), a juíza Tatiana Dias da Silva Medina encerra o processo sem apreciação dos pedidos porque a parte autora não apresentou os requisitos mínimos necessários à ação.

“O indeferimento da petição inicial é medida imperativa diante da inércia do autor, uma vez que não a retificou no prazo legal, em manifesto descumprimento à decisão [anterior]”, disse a juíza em sua decisão.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também