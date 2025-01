Justiça itinerante retoma atendimentos nos bairros; confira a rota desta semana

As duas unidades móveis da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul voltam a percorrer os bairros de Campo Grande depois do recesso forense nesta segunda-feira (13).

Neste ano de 2025, o bairro Nova Bahia passa a receber o ônibus da Justiça Itinerante, totalizando 18 regiões da capital.

O serviço atendw em dois endereços diferentes a cada dia, de segunda a quinta-feira, das 7 horas às 11h30, conforme a rota de atendimentos disponibilizada. Confira:

Segunda (13/1)

Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça, s/n em frente à Policlínica

Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (14/1)

Unidade I: JD. Noroeste - Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF

Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco



Quarta-feira (15/1)

Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira

Unidade II: Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à E.M Pe. Tomaz Ghirardelli

Quinta-feira (16/1)

Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA

Unidade II: Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça

As ações da Justiça Itinerante são coordenadas pelo juiz Cézar Luiz Miozzo. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3314-5503 e (67) 3314-5510, ou pelo balcão virtual no WhatsApp (67) 99822-0560.

A 8ª Vara do Juizado Especial possui competência para conciliar, processar e julgar causas cíveis de menor complexidade, cujo valor não exceda 40 salários-mínimos, e causas relativas ao direito de família, como reconhecimento de união estável e sua conversão em casamento, divórcio, pensões alimentícias, reconhecimento de paternidade, guarda e execução de alimentos, entre outras.

