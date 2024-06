Justiça mantém prisão de 'Chupeta' acusado de homicídio no Aero Rancho

O desembargador Jairo Roberto de Quadros decidiu manter a prisão de Leandro Gonçalves dos Santos, o “Chupeta”, acusado de assassinar Adevilson Silva de Souza com tiros em 23 de setembro de 2021, às 19 horas, na Rua Miguel Ângelo, esquina com a Rua Taumaturgo, no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

"Chupeta" está preso desde 1º de fevereiro de 2024 e pediu liberdade ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), alegando ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. Ele também afirmou que a prisão preventiva foi baseada em informações de que estaria ameaçando os familiares da vítima, mas que esses fatos não foram investigados pela polícia.

No entanto, ao analisar o caso, o desembargador Jairo Roberto de Quadros considerou que não há constrangimento ilegal e que é necessária uma análise mais aprofundada. Por isso, negou o Habeas Corpus ao acusado.

