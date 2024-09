Manifestação na BR-163 contra retirada de radares é barrada pela Justiça

A Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A., conhecida como CCR MSVia, entrou com uma ação judicial para barrar um protesto agendado para hoje, 19 de setembro de 2024, na BR-163, no município de Jaraguari, Mato Grosso do Sul. A manifestação seria organizada pela Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Estrela e visava contestar a retirada de radares e a falta de segurança na rodovia.

A empresa alegou em sua petição judicial que a manifestação, prevista para ocorrer entre os quilômetros 526 e 527 da BR-163, não seria pacífica e poderia resultar em bloqueios de trânsito. Com base nisso, a empresa solicitou uma liminar para impedir a manifestação.

O juiz Daniel Foletto Geller concedeu uma liminar proibindo o protesto, destacando o risco iminente de interrupção do tráfego. A decisão inclui uma multa diária de R$500,00 por pessoa em caso de descumprimento. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar foram instruídas a enviar efetivos para acompanhar o cumprimento da ordem junto com um oficial de justiça.

