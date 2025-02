Monark volta às redes sociais, mas sob risco de multa

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (7) a liberação dos perfis do influenciador Bruno Aiub, conhecido como Monark, nas redes sociais.

A decisão do ministro ocorre após o avanço das investigações sobre os atos do 8 de janeiro, que apura a propagação de desinformação e ataques ao Estado Democrático de Direito.

Com isso, Monark volta às redes, mas ainda com a exigência de exclusão das postagens consideradas ilícitas, e caso publique conteúdos classificados como desinformação ou discurso de ódio contra as instituições, ele poderá ser multado em R$ 20 mil por cada postagem do tipo feita.

