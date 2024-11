Moraes vota por manter a prisão de Domingos Brazão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta sexta-feira (8) por manter a prisão do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão, que é acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018.

O voto ocorreu no julgamento virtual, e analisa o pedido da defesa de Domingos, que quer reverter a decisão do ministro que determinou a prisão do conselheiro, cumprida em março deste ano.

"A presença de elementos indicativos da ação do agravante para obstruir as investigações (fatos que estão sendo objeto de apuração autônoma, no Inq 4.967/RJ, de minha relatoria), também reforçam a necessidade da manutenção da sua prisão preventiva e impedem a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão", justificou o ministro.

Além de Domingos, o deputado federal Chiquinho Brazão, irmão do conselheiro, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa também estão presos pelo suposto envolvimento no assassinato.

