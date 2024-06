MP de Contas ganha três novos procuradores em Mato Grosso do Sul

Vinícius Santos com informações do TCE-MS

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) recebeu ontem, quarta-feira (26), três novos procuradores de contas. Matheus Henrique Pleutim de Miranda, Joder Bessa e Silva e Bryan Lucas Reichert Palmeira foram empossados no plenário do Tribunal, fortalecendo assim o controle na administração pública.

Durante a solenidade, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, enfatizou que a chegada dos novos procuradores substitutos ao Ministério Público de Contas (MPC-MS) trará benefícios não só para a instituição, mas principalmente para a sociedade sul-mato-grossense.

"São servidores extremamente capazes e competentes, demonstrado isso já no pronunciamento feito por Matheus durante a cerimônia. Vejo uma juventude que vem colaborar por muitos anos, com os resultados que temos que oferecer à sociedade através do desempenho e do trabalho dos procuradores, conselheiros e servidores desta Casa", afirmou Jerson Domingos.

Representando o governador Eduardo Riedel, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) ressaltou a importância dos novos procuradores para a administração pública. A mesa da sessão solene foi composta por diversas autoridades estaduais e municipais. A cerimônia também contou com a presença dos familiares dos empossados.

