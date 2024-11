MP investiga Marcelo Bluma do PV

O Ministério Público Federal (MPF) de Mato Grosso do Sul investiga uma denúncia envolvendo um esquema de lavagem de dinheiro nas campanhas eleitorais de 2024, com a participação do candidato a vereador Marcelo Moura Bluma e da candidata Ebner Soares Casimiro, a "Professora Ebner", ambos do Partido Verde (PV) em Campo Grande.

A acusação aponta que Marcelo Bluma, presidente estadual do PV, teria desviado recursos do Fundo Eleitoral (FEFC) para financiar a campanha de Ebner de maneira irregular. Segundo o denunciante, o esquema envolvia ainda a esposa de Bluma, Luciene Pinha Bluma, tesoureira do partido, e seu filho, Murilo Pinha Bluma, presidente municipal do PV na cidade. A denúncia sugere que Bluma, ao longo de vários anos, usou sua posição para manipular recursos do fundo partidário, configurando um esquema de corrupção que afetou diretamente a campanha eleitoral.

O procurador regional eleitoral, Luiz Gustavo Mantovani, determinou a apuração imediata dos fatos e encaminhou o caso à Promotoria Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral para investigar as acusações de abuso de poder, fraude, corrupção e outros ilícitos eleitorais, conforme a Resolução TSE nº 23.735/2024. Também foi solicitado que cópias da denúncia fossem enviadas para as Promotorias Eleitorais das 44ª e 8ª Zonas, com a finalidade de verificar as prestações de contas dos candidatos.

Foi também solicitado que fossem tomadas as providências no que diz respeito à proteção das informações pessoais do denunciante, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Valores

Embora os valores exatos envolvidos nas supostas irregularidades não tenham sido divulgados no documento acessado pela reportagem, os dados financeiros das campanhas foram consultados no Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais (DivulgaCandContas) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Marcelo Bluma - Segundo os registros, Bluma recebeu R$ 422.200,00 do Direção Nacional do Partido Verde e teve R$ 417.650,81 em despesas contratadas para sua campanha.

Ebner Soares Casimiro (Professora Ebner) - Ebner recebeu R$ 200.000,00 também do Direção Nacional do PV e R$ 1.900,00 da Direção Estadual/Distrital do partido. Ela registrou um total de R$ 199.975,83 em despesas contratadas.

Esses valores referem-se aos repasses partidários e não incluem doações de pessoas físicas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também