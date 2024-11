MP investiga organização da folha de pagamento em Deodápolis

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) iniciou o Procedimento Administrativo nº 09.2024.00006778-2, com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a organização e o controle da folha de pagamento dos servidores públicos municipais de Deodápolis. A investigação está sendo conduzida pelo promotor de Justiça Anthony Állison Brandão Santos, que busca identificar possíveis falhas e irregularidades no sistema de pagamento dos funcionários públicos da cidade.

O procedimento foi instaurado após uma representação do Sindicato do Servidor Público Municipal de Deodápolis (SINSEMD). O sindicato havia solicitado à Prefeitura informações sobre servidores de 2010, mas a administração municipal informou que, após uma análise detalhada nos arquivos físicos, não encontrou os documentos solicitados.

Essa resposta motivou o MPMS a investigar a situação do controle e da organização da folha de pagamento, especialmente no que diz respeito à manutenção e preservação dos registros de anos anteriores.

O promotor determinou que o Setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Deodápolis, representado por sua diretora, apresente, dentro de um prazo de 60 dias, um relatório completo sobre a situação dos arquivos do setor. O relatório deve abordar a organização e o controle da folha de pagamento dos servidores públicos, tanto no período antes quanto após 2013.

O caso segue em tramitação.

