MP recomenda mais transparência à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recomendou à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande a implementação de medidas para aumentar a transparência na gestão da entidade. A recomendação foi feita pelo promotor de Justiça Gevair Ferreira Lima Jr., no âmbito de um Inquérito Civil que apura possíveis irregularidades na instituição.

A recomendação destaca a necessidade de implementação urgente de um Portal da Transparência, onde serão divulgadas informações financeiras detalhadas, incluindo prestação de contas, balancetes e demais documentos públicos. Essa medida visa garantir acesso amplo e facilitar a fiscalização dos recursos públicos destinados à instituição pela comunidade.

Além disso, o MPMS solicita que seja estabelecido um Controle Patrimonial rigoroso, registrando todos os bens da entidade, como móveis, imóveis, veículos e outras propriedades. Essa iniciativa busca assegurar a organização e segurança na gestão patrimonial da entidade.

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Campo Grande tem 20 dias úteis para se manifestar sobre a recomendação do MPMS, acatando-a total ou parcialmente. A depender, o caso pode ser judicializado.

