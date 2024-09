MPMS apura irregularidades na Câmara de Terenos

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu um inquérito civil para investigar a Câmara Municipal de Terenos. A investigação, comandada pelo promotor Eduardo de Araújo Portes Guedes, visa apurar possíveis irregularidades relacionadas à “não publicação de contratos e licitações realizadas” no portal da transparência da Câmara.

O processo investigatório, identificado pelo número “Inquérito Civil - 06.2024.00000129-0”, tramita em sigilo na Promotoria de Justiça da comarca de Terenos. Conforme o Edital Nº 0028/2024/PJ/TRN, a abertura do procedimento foi publicada no Diário Oficial do MPMS na última segunda-feira (02).

Devido ao sigilo do inquérito, as informações divulgadas até o momento são limitadas.

