Não foi dessa vez, de novo! Juíza nega soltura de Deolane e Solange Bezerra

Após recomendação do MPPE (Ministério Público de Pernambuco) para soltura de Deolane Bezerra e os demais investigados na operação Integration, a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, tomou a decisão, nesta segunda-feira (23), de que não vai soltar a advogada. O MPPE pediu que a prisão preventiva dos suspeitos fosse substituída por “outras medidas cautelares”.

A magistrada decidiu que não vai soltar Deolane, assim como todos os investigados na operação, que apura crimes de prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Portanto, além da influenciadora, a mãe dela, Solange Bezerra, permanece presa. A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Conforme ainda informações, a juíza apontou que “não há necessidade” de as prisões serem substituídas e destacou “que há novas diligências a fazer a pedido do MPPE”.

A recomendação foi feita por cinco promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

“Por evidente, as prisões preventivas já deferidas e executadas devem ser substituídas por outras cautelares de que trata o Código de Processo Penal, posto que o lapso temporal necessário ao cumprimento das novas diligências implicaria, inevitavelmente, em constrangimento ilegal”, destaca o MPPE, que esclarece que o pedido não prejudicaria o curso das investigações.

Vale lembrar que são várias as tentativas frustradas de pedidos de Habeas Corpus do jurídico da advogada. Após a ex-BBB Adélia Soares, então advogada dela, ser indiciada por falsidade ideológica e associação criminosa, ela contratou um escritório de Brasília para cuidar do seu caso.

Com informações do portal Metrópoles

