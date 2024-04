Nego do Borel é condenado por não comparecer em festa de 15 anos

Nego do Borel foi condenado por "dar o bolo" em uma festa de 15 anos. Segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o músico já havia sido condenado em 2023, mas a decisão foi revista pela Justiça para sanar dúvidas acerca da redação da sentença.

No caso analisado, Nego do Borel foi contratado para cantar em uma festa de 15 anos, no Copacabana Palace em 2020, mas não compareceu ao evento. Ele pediu desculpas durante uma participação no programa 'Se Joga', que era transmitido pela Rede Globo.

De acordo com a declaração do cantor, ele não foi à festa por falta de transporte. "Fui contratado para fazer um show em São Paulo às 22h e outro no Rio de Janeiro à 1h. Daria tempo para sair do show, pegar o jatinho e chegar em Copacabana, mas o jato não chegou. Fiquei esperando, o pessoal do Rio me ligando, a mãe da menina desesperada, preocupado, chateado, com razão. Não consegui ter contato com a família da menina, mas queria muito me desculpar", disse Nego do Borel.

Diante da ausência do funkeiro, a 15ª Vara Cível do Rio de Janeiro determinou que Nego do Borel deve pagar uma indenização de R$ 30 mil por quebra de contrato, além de ressarcir a família em R$ 86.695 pelo cachê pago, e R$ 10 mil para cada um dos três autores.

