Nova direção do TJMS toma posse amanhã

Sessão solene de posse da nova administração e corpo diretivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) ocorrerá nesta sexta-feira (31), às 17 horas, no plenário do Tribunal Pleno. Os desembargadores Dorival Renato Pavan, Fernando Mauro Moreira Marinho e Ruy Celso Barbosa Florence assumem, respectivamente, os cargos de Presidente, Vice-presidente e Corregedor-Geral de Justiça.

Os novos dirigentes foram eleitos em 18 de dezembro de 2024, em segunda votação no Tribunal Pleno. Eles substituem os magistrados Sideni Soncini Pimentel e Vladimir Abreu, que foram afastados após investigações relacionadas à suspeita de venda de sentenças.

Presidente: Des. Dorival Renato Pavan

Natural de Mandaguari (PR), Dorival Renato Pavan ingressou na magistratura em 1985. Atuou em diversas comarcas de Mato Grosso do Sul, sendo promovido para desembargador em 2008. Em fevereiro de 2021, foi designado diretor-geral da Escola Judicial de MS (Ejud-MS) e exerceu a função de Vice-Presidente do TJMS no biênio 2023/2024.

Vice-Presidente: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho

Nascido em Belo Horizonte (MG), Fernando Mauro Moreira Marinho iniciou sua carreira na magistratura de MS em 1980. Com passagens por diversas comarcas, foi promovido a desembargador em 2008. No biênio 2023/2024, exerceu o cargo de Corregedor-Geral de Justiça.

Corregedor-Geral de Justiça: Des. Ruy Celso Barbosa Florence

Natural de Aguaí (SP), Ruy Celso Barbosa Florence ingressou na magistratura em 1986. Com uma trajetória de destaque, foi promovido para desembargador em 2011. Mestre e doutor em Direito das Relações Sociais, atuou como juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça e da Presidência do TJMS, antes de assumir seu cargo atual.

