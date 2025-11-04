Novos promotores de Justiça são empossados no MPMS

Após um concurso árduo e concorrido, novos promotores de Justiça foram oficialmente empossados no Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A solenidade aconteceu na última segunda-feira (3) e contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Júnior, membros da instituição, servidores e convidados, tanto presencialmente quanto por videoconferência.

Durante o evento, o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público, Fabrício Secafen Mingati, destacou a importância do momento. “Desfrutem deste dia com gratidão. Sintam-se acolhidos e dignos de pertencer a uma das instituições mais respeitadas do país.”

O Procurador-Geral de Justiça também celebrou a conquista dos novos integrantes, agradecendo à comissão do concurso e reforçando o compromisso da administração superior. “Hoje é um dia de felicidade. Vocês assumem uma missão de vida. O MPMS é forte porque foi construído por pessoas comprometidas. Sejam bem-vindos e contem conosco.”

Com a posse, o MPMS fortalece sua atuação nas comarcas do estado, ampliando sua presença nas áreas criminal, cível, ambiental, infância e juventude, saúde pública, entre outras. A chegada dos novos Promotores de Justiça reafirma o compromisso da instituição com a excelência na prestação de serviços à sociedade sul-mato-grossense.

Confira os novos integrantes do MPMS:

- Alexandre Cassiano Dorácio Antunes - Bárbara Bittencourt de Freitas - Bruno Couto Pinto de Miranda - Bruno Maciel Ribeiro de Almeida - Dafne Prado Sabag - Francisco de Salles Bezerra Farias Neto - Gabriel Machado de Paula Lima - Leonardo da Silva Oba - Luís Felipe Pantarotto Remelli

(*) Com informações do MPMS

