Justiça

Novos promotores de Justiça são empossados no MPMS

A posse aconteceu na última segunda-feira (3), com a presença do Procurador-Geral de Justiça, autoridades e servidores

04 novembro 2025 - 11h39Vinícius Santos
Fotos: Fotos:   (Decom / MPMS)

Após um concurso árduo e concorrido, novos promotores de Justiça foram oficialmente empossados no Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A solenidade aconteceu na última segunda-feira (3) e contou com a presença do Procurador-Geral de Justiça, Romão Ávila Milhan Júnior, membros da instituição, servidores e convidados, tanto presencialmente quanto por videoconferência.

Durante o evento, o presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público, Fabrício Secafen Mingati, destacou a importância do momento. “Desfrutem deste dia com gratidão. Sintam-se acolhidos e dignos de pertencer a uma das instituições mais respeitadas do país.”

O Procurador-Geral de Justiça também celebrou a conquista dos novos integrantes, agradecendo à comissão do concurso e reforçando o compromisso da administração superior.  “Hoje é um dia de felicidade. Vocês assumem uma missão de vida. O MPMS é forte porque foi construído por pessoas comprometidas. Sejam bem-vindos e contem conosco.”

Com a posse, o MPMS fortalece sua atuação nas comarcas do estado, ampliando sua presença nas áreas criminal, cível, ambiental, infância e juventude, saúde pública, entre outras. A chegada dos novos Promotores de Justiça reafirma o compromisso da instituição com a excelência na prestação de serviços à sociedade sul-mato-grossense.

Confira os novos integrantes do MPMS:

  1. - Alexandre Cassiano Dorácio Antunes

  2. - Bárbara Bittencourt de Freitas

  3. - Bruno Couto Pinto de Miranda

  4. - Bruno Maciel Ribeiro de Almeida

  5. - Dafne Prado Sabag

  6. - Francisco de Salles Bezerra Farias Neto

  7. - Gabriel Machado de Paula Lima

  8. - Leonardo da Silva Oba

  9. - Luís Felipe Pantarotto Remelli

(*) Com informações do MPMS

