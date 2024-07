Operação da PM prende 'Marquinho', foragido por homicídio no Coophavila

Operação "Tranquilidade Pública", conduzida pela Polícia Militar no bairro Coophavila II, em Campo Grande, resultou na localização e prisão de Marcos Venícius Moreira Molina, conhecido como "Marquinho". Ele é acusado pelo homicídio de Alex Biadaszkiewcz, cujo corpo foi encontrado em um imóvel abandonado na Rua da Península, esquina com a Rua Marambáia, em 22 de dezembro de 2022.

A prisão ocorreu durante a madrugada de segunda-feira (08) na Rua do Porto e foi formalmente comunicada à Justiça nesta terça-feira (09). Marcos Venícius estava foragido e teve sua prisão decretada pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Agora, Marquinho deve responder pelo crime encarcerado.

Outro réu - Adryan Júnior Balbino dos Santos, também acusado no mesmo caso, foi morto a tiros em 16 de julho de 2023, na Avenida Manoel Costa Lima, no Bairro Guanandi, assim não foi punido.

A acusação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) indica que ambos os réus agiram juntos, usando pedaços de um objeto contundente para cometer o crime motivado por uma suposta dívida de drogas. Os golpes resultaram na morte de Alex Biadaszkiewcz.

