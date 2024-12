"Pagodinho" pode pegar 6 anos de prisão por atacar candidata em Nova Andradina

Vinícius Santos com informações do MPMS

O Ministério Público Eleitoral de Mato Grosso do Sul (MPE-MS) apresentou denúncia contra um blogueiro identificado como "Pagodinho," titular do perfil no Instagram @novafogooficial, com cerca de 107 mil seguidores. Ele é acusado de proferir ofensas humilhantes e constrangedoras contra uma candidata durante as eleições municipais de 2024 em Nova Andradina.

De acordo com o MPE, as atitudes do blogueiro configuram violência política de gênero e incluem a divulgação de informações falsas e desobediência à Justiça Eleitoral. As penas para os crimes podem ultrapassar seis anos de prisão.

A denúncia também aponta que o blogueiro teria disseminado informações inverídicas em grupos de aplicativos de mensagens, desrespeitando ordens judiciais relacionadas ao caso. O processo é um desdobramento da “Operação Fake Fire,” realizada em Nova Andradina, e tramita na 5ª Zona Eleitoral do município.

O caso segue em análise pela Justiça.

