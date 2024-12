MP pede cassação de prefeito eleito em Nova Andradina

O Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação para cassar os mandatos do prefeito eleito de Nova Andradina, Leandro Ferreira Luiz Fedossi, conhecido como "Dr. Leandro" (PSDB), e do vice-prefeito eleito, Arion Aislan de Dousa (PL). Ambos são acusados de cometer irregularidades graves durante a campanha eleitoral de 2024.

De acordo com o Ministério Público, a chapa utilizou veículos de comunicação e redes sociais para beneficiar suas candidaturas e prejudicar adversários. As investigações apontam que foram divulgadas fake news (notícias falsas) para atacar outros candidatos e promover a imagem dos investigados, o que, segundo o MP, comprometeu a transparência do processo eleitoral.

A ação é resultado da Operação Fake Fire, que apura o uso de desinformação, violência política de gênero e outros crimes eleitorais na região. Além da cassação, o MP também pede que Leandro e Arion fiquem inelegíveis por 8 anos.

A Justiça Eleitoral de Nova Andradina, responsável por analisar o caso, ainda não deu um parecer final. A decisão pode impedir que os eleitos tomem posse, prevista para o início de 2025.

O Ministério Público ressaltou que o uso de desinformação durante campanhas eleitorais viola a legislação e prejudica a igualdade de oportunidades entre os candidatos. A ação também inclui pedidos de punição para os responsáveis pelos veículos de comunicação envolvidos.

