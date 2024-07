Paschoal Leandro deixa a magistratura após 42 anos de dedicação e é homenageado

Vinícius Santos com informações do TJMS

Nesta quinta-feira (04), o desembargador Paschoal Carmello Leandro foi homenageado na sua última sessão de julgamento na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). Paschoal está se aposentando após quase 42 anos de carreira na magistratura.

Durante a sessão, a presidente da 1ª Câmara Criminal, desembargadora Elizabete Anache, destacou a trajetória de Paschoal. "Só temos a agradecer pelos ensinamentos e pelas lições que ultrapassam o vasto conhecimento jurídico que o senhor tanto nos transmitiu nestes anos e, além disso, nos fizeram conhecer um Paschoal humano, equilibrado, simples, essa pessoa cortês de uma convivência pautada pela gentileza. Receba nossa homenagem, desejando que seu novo ciclo tenha o mesmo sucesso. O senhor que exerceu tantos cargos no Tribunal, assumindo a Presidência por duas ocasiões, e a Vice-Presidência também, esteve à frente do Tribunal num momento tão difícil que foi durante a pandemia, com toda a atitude que se esperava de um homem público, que sai daqui com a sensação de missão cumprida”.

A magistrada entregou uma placa em homenagem ao desembargador. Ele também recebeu elogios do vice-presidente do TJMS, desembargador Dorival Renato Pavan, que representava o presidente Sérgio Fernandes Martins. "Você teve, Paschoal, uma carreira muito notável desde o ingresso na magistratura e sempre foi visto e entendido pela classe jurídica aqui do nosso Estado como um julgador de bom senso, justo, que era duro no momento de apenar os crimes de maior potencial ofensivo e também um ser humano notável que entendia o drama vivenciado por trás dos processos. As suas decisões e a sua carreira na magistratura sempre foram pautadas pela honestidade, pelo caráter que você desempenhou em todo seu trabalho, e sua imparcialidade. Um compromisso muito profundo que você sempre teve com a própria justiça. Acho que isso faz a diferença na sua trajetória, uma trajetória fulgurante, uma trajetória que nos deixa um legado”.

Muito emocionado, Paschoal agradeceu as homenagens e discursou aos presentes, revelando seu desejo de continuar trabalhando. "Foram 41 anos de atuação, 19 anos deles no Tribunal e essa foi minha dedicação ao Judiciário. Agora parto para outro caminho, ainda não sei como, ainda não me sinto pré-aposentado, mas uma coisa que eu vejo, o carinho de todos os meus colegas, dos servidores e aqui vivi uma vida maravilhosa compartilhando o dia a dia com vocês. Agradeço imensamente o que vocês estão fazendo”.

Trajetória Profissional - Paschoal Carmello Leandro, natural de Corumbá, ingressou na magistratura em 1983, iniciando sua carreira na circunscrição de Aquidauana. Em 1984, foi promovido por antiguidade ao cargo de juiz de direito em Rio Brilhante. Em 1986, foi promovido por merecimento para a comarca de Jardim e, em 1990, também por merecimento, para a comarca de Campo Grande.

Em 2005, foi promovido ao cargo de desembargador do TJMS por merecimento. Assumiu a Vice-Presidência do Tribunal em 2014 e exerceu a Presidência de outubro de 2014 a janeiro de 2015. Foi novamente vice-presidente no biênio 2015/2016 e presidente pela segunda vez no biênio 2019/2020.

