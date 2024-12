Pavan é eleito presidente do TJMS

Aconteceu nesta quarta-feira (18) as eleições para os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor-geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), que assumem os cargos em 3 de fevereiro do próximo ano para o biênio 2025/2026.

Com isso, os desembargadores Dorival Renato Pavan (presidente), Fernando Mauro Moreira Marinho (vice-presidente), e Ruy Celso Barbosa Florence (corregedor-geral de Justiça) foram os escolhidos para assumirem os cargos.

"Agradecer sinceramente essa confiança, e rogo à Deus que ele possa nos dar força e resiliência para podermos chegar ao final de 2026 com a missão devidamente cumprida", disse Pavan em seu discurso.

Ruy, no entanto, não precisou ser diretamente eleito, já que havia sido escolhido para a posição nas últimas eleições do órgão, que elegeram novamente devido ao afastamento do presidente e vice-presidente eleitos terem sido afastados do TJMS.

Dos 33 desembargadores presentes, apenas Pavan se absteve da votação.

Houve, no entanto, uma convergência durante a cerimônia, já que o desembargador Amaury da Silva Kuklinski indicou os nomes dos desembargadores Luiz Cláudio Bonassini e Vilson Bertelli para os cargos de presidente e vice, respectivamente.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também