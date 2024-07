Pistoleiro vai a júri popular por assassinato de 'Chiquinho' no Aero Rancho

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou o recurso de Marcos Vinicius de Oliveira Silva e confirmou a decisão do juiz de primeira instância que o mandou a júri popular pelo assassinato de Wenderson Felipe de Souza Gomes, conhecido como "Chiquinho". O crime ocorreu em 21 de abril de 2022, por volta das 20 horas, na Rua Caládio, no Bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Recurso - A defesa de Marcos Vinicius de Oliveira Silva buscava a exclusão da qualificadora de motivo torpe. Argumentou que o magistrado não apresentou fundamentação adequada para mantê-la, uma vez que a tese de que o crime foi cometido devido a uma disputa por ponto de venda de drogas não foi confirmada em juízo, nem pelo acusado nem pelas testemunhas.

Decisão da 3ª Câmara Criminal - As alegações da defesa foram rejeitadas pela 3ª Câmara Criminal do TJMS. Os desembargadores decidiram que o conjunto de provas não permite concluir pela manifesta improcedência da qualificadora. A decisão destacou que a qualificadora de motivo torpe deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Com isso, Marcos Vinicius de Oliveira Silva será julgado pelo conselho de sentença, com a qualificadora de motivo torpe incluída na acusação.

